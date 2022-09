Hurrikan "Fiona" verursacht Stromausfall in ganz Puerto Rico

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Juan: In Puerto Rico hat Hurrikan "Fiona" die Stromversorgung zusammenbrechen lassen. Das gab Gouverneur Pierluisi bekannt. Das größte öffentliche Krankenhaus der Insel wurde mit Generatoren betrieben - aber auch diese fielen in einigen Bereichen aus. Sturm "Fiona" war am Abend mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. Meteorologen rechnen mit nie dagewesenen Regenfällen. Das Nationale Hurrikanzentrum der USA warnte vor lebensbedrohlichen Erdrutschen, Schlammlawinen und Überschwemungen. US-Präsident Biden rief den Notstand aus - Puerto Rico gehört zum Außengebiet der USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 23:00 Uhr