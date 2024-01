Hunter Biden plädiert auf nicht schuldig

Washington: Der wegen Steuervergehen angeklagte Sohn von US-Präsident Biden hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Hunter Biden soll über mehrere Jahre Bundessteuern in Höhe von 1,4 Millionen Dollar nicht ordnungsgemäß gezahlt haben. Der Prozessbeginn ist auf 20. Juni festgesetzt und liegt damt in der heißen Phase des US-Wahlkampf. Hunters Vater, US-Präsident Joe Biden, tritt im November wieder an. Die Republikaner nutzen die Ermittlungen gegen Hunter Biden, um Korruptionsvorwüfe gegen den US-Präsidenten zu erheben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 08:00 Uhr