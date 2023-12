Hunter Biden ist wegen Steuerdelikten angeklagt

Washington: Gegen den Sohn von US-Präsident Biden ist eine weitere Anklage erhoben worden - wegen mehrerer Steuerdelikte. Hunter Biden wird vorgeworfen, mehrere Jahre lang zu wenig Bundessteuern gezahlt zu haben. In der Anklageschrift wird die Summe von 1,4 Millionen US-Dollar genannt. Weiter heißt es dort, Biden habe Millionen für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben, anstatt seine Steuerrechnungen zu begleichen. Im September war der 53-Jährige bereits wegen eines Verstoßes gegen das Waffenrecht angeklagt worden. Er soll bei einem Waffenkauf vor mehreren Jahren seine Drogenabhängigkeit verschwiegen haben. Die Anklagen fallen mitten in den Wahlkampf seines Vaters Joe Biden, der im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit als Präsident antreten will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 06:00 Uhr