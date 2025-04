Hunderttausende werden zu Papst-Beisetzung erwartet

Rom: Am Vormittag beginnt auf dem Petersplatz die Trauerfeier für Papst Franziskus. Dazu werden mehr als 200.000 Menschen erwartet - auch viele Staats- und Regierungschefs und Vertreter von Königshäusern. Am Mittag wird sich dann ein Trauerzug mit dem Sarg auf den sechs Kilometer langen Weg zur Basilika Santa Maria Maggiore begeben. Entlang der Strecke werden ebenfalls hunderttausende Menschen erwartet. Viele Straßen sind gesperrt. Mehr als 10.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Die Beisetzung von Franziskus in Santa Maria Maggiore findet dann im kleinen Kreis nur mit Angehörigen und engsten Mitarbeitern statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 08:00 Uhr