Hunderttausende versammeln sich zu Protesten der Opposition in Istanbul

Istanbul: In der Türkei sind erneut hunderttausende Menschen gegen die Inhaftierung von Bürgermeister Imamoglu auf die Straße gegangen. Die Demonstranten schwenkten bei der Kundgebung türkische Flaggen und Transparente. Unter Jubel wurde ein Brief von Imamoglu vorgelesen. Darin schreibt der aussichtsreichste Konkurrent von Präsident Erdogan wörtlich: "Ich habe keine Angst, weil die Nation vereint ist. Die Nation ist vereint gegen den Unterdrücker." Die Kundgebung unter dem Motto "Freiheit für Imamoglu" wurde von seiner oppositionellen Partei CHP organisiert. Deren Vorsitzender Özel erklärte, die Vorwürfe gegen den Bürgermeister seien haltlos und politisch motiviert. Die CHP rief zum Boykott von Medien, Marken und Geschäften auf, die sie als Unterstützer von Erdogan einstuft. Imamoglu sitzt seit vergangener Woche wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Seien Partei kürte ihn dennoch zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2028.

