Hunderttausende Venezolaner erhalten in den USA Anspruch auf Schutzstatus

09.03.2021 01:00 Uhr

Washington: Rund 300.000 Venezolaner erhalten in den USA Anspruch auf einen vorübergehenden Schutzstatus. US-Präsident Biden kündigte an, den südamerikanischen Krisenstaat auf die Liste jener Länder zu setzen, deren Bürger nicht in ihre Heimat abgeschoben werden könnten. Die Maßnahme gilt zunächst für eineinhalb Jahre und betrifft nur Venezolaner, die sich bereits in den USA aufhalten. Venezuela wird schon seit Jahren von einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise erschüttert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.03.2021 01:00 Uhr