Hunderttausende Türken demonstrieren in Istanbul gegen Erdogan

Istanbul: Mehrere Hunderttausend Menschen haben in der türkischen Millionenstadt gegen Inhaftierung von Oppositionsführer Imamoglu demonstriert. Die Proteste auf der asiatischen Seite von Istanbul richten sich auch gegen Präsident Erdogan. Die Demonstranten fordern seinen Rücktritt und schwenkten türkischen Flaggen sowie Portraits von Staatsgründer Atatürk. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Özel sprach von mehr als zwei Millionen Demonstrierenden. Er kündigte wöchentliche Proteste in Istanbul und anderen Städten an. Imamoglus Ehefrau hatte die Kundgebung mit einer Rede eröffnet. Sie sagte, es gehe nicht nur um ihren Mann, sondern um die Zukunft der Türkei. Imamoglu sitzt wegen angeblicher Korruption in Untersuchungshaft. Kritiker werfen Erdogan vor, er wollen einen aussichtsreichen Konkurrenten bei der nächsten Präsidentenwahl aus dem Weg räumen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 14:00 Uhr