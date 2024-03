Hunderttausende sind nach Wintereinbruch in New England ohne Strom

Boston: Ein heftiger Wintereinbruch im Nordosten der USA sorgt für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen. Versorger in Maine, New Hampshire und New York meldeten gerissene Leitungen und umgestürzte Masten. Mehr als 270.000 Haushalte sollen keinen Strom haben. Die Arbeiten in den am schwersten betroffenen Gegenden könnten Tage dauern, heißt es. Außerdem mussten Hunderte Flüge abgesagt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 10:00 Uhr