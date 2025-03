Hunderttausende protestieren in der Türkei für Imamoglu

Istanbul: In der Türkei haben am dritten Tag in Folge Hunderttausende Menschen gegen die Festnahme des Oppositionspolitikers Imamoglu demonstriert. Nach Angaben seiner Partei, der CHP, gingen allein in Istanbul, wo Imamoglu Bürgermeister ist, etwa 300.000 Menschen auf die Straße. Journalisten berichteten, dass die Polizei mit Pfefferspray und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vorging. Auch aus anderen Städten, wie Ankara und Izmir, wurden Proteste gemeldet. Imamoglu gilt als stärkster Konkurrent von Staatschef Erdogan bei der Präsidentschaftswahl 2028.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 08:00 Uhr