Hunderttausende protestieren gegen US-Präsident Trump

Washington: In den USA haben hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter fanden die Demonstrationen in hunderten Städten statt. Auch Prominente waren unter den Teilnehmern. Die Demonstranten warfen Trump einen autoritären Führungsstil vor. Gleichzeitig gab es in Washington eine große Militärparade, die der Präsident aus Anlass des 250. Gründungstags des US-Heers veranstalten ließ. Zudem war es der 79. Geburtstag des Präsidenten.

