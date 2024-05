Hunderttausende Menschen demonstrieren am 1. Mai für gute Arbeit

Berlin: Bundesweit haben mehr als 330.000 Menschen an Kundgebungen anlässlich des Tags der Arbeit teilgenommen. Diese Bilanz zog der Deutsche Gewerkschaftsbund nach den rund 450 Veranstaltungen in ganz Deutschland. In Bayern kamen mehr als 35.000 Menschen zu den Kundgebungen. In Augsburg warf der bayerische DGB-Chef Stiedl den Arbeitgebern in Zeiten mageren Wirtschaftswachstums Versäumnisse vor. Statt Strategien für die Zukunft zu entwickeln, würden jedoch zu viele Arbeitgeber zu Maßnahmen greifen wie Personalabbau, Einstellung der Produktion und Verlagerung ins Ausland. Von der bayerischen Staatsregierung erwarte Stiedl Unterstützung in Form von Investitionen. In Stuttgart wurde eine Erste-Mai-Kundgebung linker Aktivisten teilweise aufgelöst. Demonstranten hatten dort Einsatzkräfte angegriffen, die Polizei reagierte mit Pfefferspray und Schlagstöcken.

