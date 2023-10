Hunderttausende kommen zum Bürgerfest am Tag der Einheit

Hamburg: Appelle für mehr Zusammenhalt und Dialogbereitschaft haben den zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg geprägt. Bundesratspräsident Tschentscher sagte vor rund 1.300 Gästen in der Elbphilharmonie, nicht Populismus und Polarisierung, sondern Gemeinsinn und Kooperation seien das Gebot der Stunde. Auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, plädierte für ein stärkeres Miteinander. Er mahnte an, diskursbereit zu bleiben. Deutschland sei auch heute kein gespaltenes Land, aber man sei auseinandergerückt. Unter den geladen Gästen in der Elbphilharmonie waren die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Bundesländer. Außerhalb der Elbphilharmonie kamen gut 700.000 Besucher zu den Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit.

