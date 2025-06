Hunderttausende in Rom auf Solidaritätskundgebung für Palästinenser

Rom: Hunderttausende Menschen sind am Abend in der italienischen Hauptstadt auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen auszudrücken. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 300.000 Teilnehmer. Sie forderten die italienische Ministerpräsidentin Meloni außerdem auf, sich in Jerusalem für ein Ende der israelischen Angriffe in dem palästinensischen Küstengebiet einzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 23:00 Uhr