Hunderttausende gehen hierzulande abschlagsfrei in Rente

Berlin: Fast 270.000 Menschen sind im vergangenen Jahr ohne Abschläge vorzeitig in Rente gegangen. Sie gehören zu den langjährig Versicherten, die mindestens 45 Jahre lang Beiträge eingezahlt haben. Dadurch können sie die sogenannte "Rente mit 63" beziehen, die 2012 eingeführt wurde. Allerdings liegt das Mindesteintrittsalter dafür nach mehreren Anpassungen mittlerweile bei 64 Jahren und vier Monaten. - Die vorzeitige Rente ohne Abschläge ist wegen der Kosten umstritten. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat kürzlich in einer Studie darauf hingewiesen, dass von den Babyboomer-Jahrgängen fast jeder zweite Beschäftigte vorzeitig in Rente geht, teils mit, teils ohne Abschläge. Insgesamt zahlte die deutsche Rentenversicherung im vergangenen Jahr 286 Milliarden Euro aus, das ist ein neuer Höchststand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 08:00 Uhr