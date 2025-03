Hunderttausende feiern Rosenmontagsumzüge in den Karnevalshochburgen

Zahlreiche Zuschauer bei Rosenmontagsumzügen: Bei strahlendem Sonnenschein haben hunderttausende Karnevalisten in Köln, Düsseldorf und Mainz gefeiert. Allein in Köln wurden dabei etwa 300 Tonnen Süßigkeiten und 300.000 Blumensträuße unter die Jecken gebracht. Auf den Mottowagen wurde in diesem Jahr am häufigsten US-Präsident Trump aufs Korn genommen. So fuhren in Düsseldorf gleich drei Trump-Wagen im Zug mit.

