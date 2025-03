Hunderttausende demonstrieren in Türkei gegen Verhaftung von Imamoglu

Istanbul: In der Türkei soll es ab sofort jeden Samstag Proteste gegen die Inhaftierung des abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu geben. Das hat der Vorsitzende von Imamoglus Oppositionspartei CHP, Özel, heute bei einer Kundgebung in Istanbul angekündigt. Dazu waren erneut hunderttausende Menschen gekommen. Sie schwenkten Türkei-Fahnen und forderten die Freilassung des populären Politikers. Imamoglu gilt als der wichtigste Herausforderter von Staatschef Erdogan bei der für 2028 geplanten Präsidentschaftswahl. Er war in der vergangenen Woche wegen Korruptions- und Terrorvorwürfen festgenommen worden und sitzt seit dem in Untersuchungshaft. Laut türkischem Innenministerium wurden seit Beginn der Proteste fast 2.000 Menschen festgenommen, unter ihnen mehrere Journalisten. Erdogan kündigte ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten an. Der Polizei werden von Seiten der Opposition Foltervorwürfe gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 18:00 Uhr