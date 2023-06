Hunderttausende demonstrieren in Polen gegen die PiS

Kurzmeldung ein/ausklappen Politik diskutiert über künftigen Kurs in der Flüchtlingspolitik

Berlin: In der Bundespolitik ist eine neue Debatte über die künftige Flüchtlingspolitik entbrannt. Anlass sind die Beratungen der Innenminister der EU am Donnerstag. Dabei soll es um die Frage gehen, ob die Anträge von Asylbewerbern schon an den EU-Außengrenzen einer Vorabprüfung unterzogen werden sollen. Die Bundesregierung will, dass dabei Minderjährige und Familien mit Kindern ausgenommen werden. Das hatten Außenministerin Baerbock und Familienministerin Paus, beide Grüne, vorgeschlagen. Der Koalitionspartner FDP und die Union halten nichts davon. FDP-Generalsekretär Dijr-Sarai warnte in einem Interview davor, dass die Bundesregierung mit ihren Ausnahmenwünschen eine Einigung am Donnerstag gefährden könnte. Der Geschäftsführer der Union-Fraktion im Bundestag, Frei, argumentierte, auf die Bedürfnisse von Familien könne im Asylverfahren selbst Rücksicht genommen werden.

