Hunderttausende demonstrieren in Israel für Geisel-Abkommen

Tel Aviv: In Israel sind erneut Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um für ein Abkommen mit der Hamas zu protestieren. Sie fordern die Freilassung von rund 100 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Die Verhandlungen über eine solche Vereinbarung stocken. Kritiker werfen Ministerpräsident Netanjahu vor, die Gespräche mit überzogenen Forderungen zu torpedieren, wie etwa der nach dem Verbleib des israelischen Militärs an strategischen Stellen im Gazastreifen. - Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, Burns, hat unterdessen einen neuen detaillierteren Vorschlag für ein Abkommen angekündigt. Dieser solle in den nächsten Tagen vorgelegt werden, sagte Burns auf einer Veranstaltung in London. Er leitet die US-Delegation bei den indirekten Verhandlungen, die meist in Kairo oder Doha stattfinden. Burns sagte, er hoffe, dass die Führungen beider Konfliktparteien die nötigen harten Entscheidungen treffen und Kompromisse eingehen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 06:00 Uhr