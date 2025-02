Hunderttausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland

München: In ganz Deutschland sind wieder hunderttausende Menschen gegen einen Rechtsruck und für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Die größte Kundgebung fand auf der Münchner Theresienwiese statt. Dort versammelten sich nach Polizeiangaben rund 250.000 Menschen. In Bremen gingen 35.000 auf die Straße, in Hannover 24.000. Die Polizei berichtete jeweils von einem friedlichem Verlauf. Die Protest richtete sich vor allem gegen die AfD, teilweise aber auch gegen die Union.

