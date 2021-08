Hunderttausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in Frankreich

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Das vierte Wochenende in Folge haben in Frankreich laut Polizei rund 240.000 Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung protestiert. Allein in Nizza gingen Fernsehberichten zufolge bis zu 20.000 Menschen auf die Straße, weitere Kundgebungen gab es in Paris und anderen Städten. Die Demonstranten wehren sich gegen den sogenannten Gesundheitspass, mit dem man eine Impfung oder einen negativen Corona-Test nachweisen kann und gegen die Impf-Pflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. In Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen - das RKI stuft ab morgen einige Landesteile wie die Cote d'Azur und die Provence als Corona-Hochrisikogebiete ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 22:00 Uhr