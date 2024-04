Hunderte werden vor Überschwemmungen in Australien gerettet

Sydney: Zum siebten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren ist die Ostküste Australiens von schweren Überschwemmungen betroffen. In 24 Stunden fiel örtlich so viel Regen wie normalerweise im ganzen April - und das, nachdem die Böden schon durch vorherige Niederschläge durchweicht und vollgesogen waren. Der Katastrophenschutz musste etwa 300 Menschen in Sicherheit bringen. Die Talsperre, die die Wasserversorgung der Metropole Sydney garantiert, musste ihre Schleusen öffnen. Gewaltige Wassermassen flossen stromabwärts. In der Touristenregion der Blue Mountains westlich von Sydney wurde ein Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Hier wird über die Einrichtung einer Luftbrücke per Hubschrauber nachgedacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 12:30 Uhr