Hunderte verlassen offenbar Schifa-Klinik in Gaza-Stadt

Gaza-Stadt: Patienten, Personal und weitere Schutzsuchende verlassen offenbar in großer Zahl das Schifa-Krankenhaus im Norden der Stadt. Die Hintergründe werden widersprüchlich dargestellt. Während die von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden mitteilten, die israelische Armee habe zur Evakuierung aufgefordert, sprach das Militär von einem humanitären Korridor, um den die ärztliche Leitung des Krankenhauses gebeten habe. Das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt steht seit Tagen im Zentrum israelischer Angriffe, da sich in und unter der Klinik Kommandozentralen der Hamas befinden sollen. Seit Tagen gibt es in der Klinik keinen Strom mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 12:00 Uhr