Hunderte Touristen auf Rhodos wegen eines Waldbrands evakuiert

22.07.2023 16:45 Uhr

Athen: Wegen eines Waldbrandes sind auf der griechischen Ferieninsel Rhodos hunderte Touristen aus ihren Hotels in Sicherheit gebracht worden. Das berichtet der staatliche Rundfunk. Betroffen ist der Küstenabschnitt von Kiotari, rund 55 Kilometer südlich der Stadt Rhodos. Dort sei die Rauchbildung so stark, dass man kaum atmen könne, sagte der Vizebürgermeister. Nach seinen Worten wurden die Touristen mit Bussen und Booten der Küstenwache in die Kleinstadt Gennadi gebracht, wo sie in anderen Hotels unterkommen sollen. Anderenorts in Griechenland sind die Waldbrände inzwischen unter Kontrolle, zum Beispiel im Raum Athen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 16:45 Uhr