Hunderte Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in den Sicherheitsbehörden

Berlin: Das Bundesamt für Verfassungsschutz verzeichnet in seinem ersten Lagebericht zum Thema Rechtsextremismus mehr als 350 Verdachtsfälle in den deutschen Sicherheitsbehörden. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, beziehen sich die Fälle auf den Zeitraum von Januar 2017 bis März 2020. Die meisten Rechtsextremismus-Verdachtsfälle meldete demnach Hessen. Das dortige Innenministerium erklärte das damit, dass in dem Bundesland bereits seit zwei Jahren besonders intensiv in diesem Bereich ermittelt werde. Der Lagebericht des Verfassungsschutzes soll offiziell im Oktober vorgelegt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 10:00 Uhr