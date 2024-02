Hunderte Mittelständler protestieren in Regensburg gegen Ampel-Politik

Regensburg: In der Innenstadt von Regensburg haben hunderte Mittelstands-Unternehmer gegen die Ampel-Politik protestiert. Auf einer Bühne am Domplatz kritisierten Vertreterinnen und Vertreter einzelner Gewerke die aus ihrer Sicht überbordende Bürokratie, hohe Kosten und falsche Prioritätensetzung der Regierung. So wandte sich ein Gastronom gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants. Eine Leiterin eines Pflegedienstes schilderte die schwierige Suche nach Fachkräften. Eine Hotelbetreiberin kritisierte Bürokratie-Vorschriften und hohe Steuern. Rund 500 Teilnehmer waren zuvor in einem Demonstrationszug vom Dultplatz auf den Domplatz gezogen. Einige von ihnen hatten Deutschlandfahnen und Bayernfahnen dabei, andere kamen mit Transparenten mit Aufschriften wie zum Beispiel „Ampel weg, stoppt den Wahnsinn“ und „Wir retten leben, wer rettet uns?“.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 15:00 Uhr