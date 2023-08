Hunderte Migranten aus Seenot im Mittelmeer gerettet

Lampedusa: Auf dem Mittelmeer sind hunderte Menschen aus Seenot gerettet worden. Das Schiff "Ocean Viking" nahm bei mehreren Einsätzen vor der italienischen Insel Lampedusa mehr als 600 Migranten auf. Darunter sind nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée zahlreiche unbegleitete Minderjährige. Die Menschen stammten überwiegend aus dem Sudan, Guinea, der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Benin und Bangladesch. Außerdem wurden mehr als 100 Menschen vom Schiff "Humanity 1" im zentralen Mittelmeer und vor der libyschen Küste gerettet. Und die griechische Küstenwache brachte insgesamt knapp 100 Migranten in Sicherheit. - Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex hat die Zahl der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer heuer stark zugenommen: Demnach gelangten in den ersten sieben Monaten des Jahres fast 90.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien und Malta. Das waren mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach amtlichen Angaben sind bei der gefährlichen Überfahrt heuer fast 2.100 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 01:00 Uhr