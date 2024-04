Hunderte Menschen zeigen Solidarität nach Anschlag auf Oldenburger Synagoge

Oldenburg: Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in der niedersächsischen Stadt haben hunderte Menschen ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde bekundet. In der Oldenburger Innenstadt versammelten sich nach Polizeiangaben rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch Vertreter der jüdischen Gemeinde und der Stadt. Zu der Demonstration aufgerufen hatte das Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus. Am Freitag hatte ein Unbekannter einen Brandsatz gegen die Tür der Synagoge geworfen. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt; Polizei und Staatsschutz ermitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 18:00 Uhr