Hunderte Menschen werden nach Flut-Katastrophe vermisst

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bleibt dramatisch und unübersichtlich: Allein im Kreis Ahrweiler werden laut dortiger Kreisverwaltung etwa 1.300 Menschen vermisst. Das teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Abend mit. Ihren Worten zufolge ist das Mobilfunknetz zusammengebrochen - viele Menschen sind daher nicht erreichbar. Zugleich teilte der Kreis mit, dass es weitere Todesopfer gibt. Zahlen wollte die Sprecherin nicht nennen. Noch ist offiziell von mindestens 58 Toten in beiden Bundesländern die Rede. So kam etwa für neun Bewohner einer Behinderteneinrichtung im rheinland-pfälzischen Sinzig jede Hilfe zu spät. In NRW ist kurz vor Mitternacht die Rurtalsperre übergelaufen. Der Wasserverband Eifel-Rur spricht von einer geringen Dynamik, rechnet aber dennoch mit Überschwemmungen und ruft die Menschen vor Ort auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Lage an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen hat sich dagegen entspannt: Dort sinkt der Wasserstand.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 01:00 Uhr