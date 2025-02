Hunderte Menschen versammeln sich am Grab Nawalnys in Moskau

Moskau: Am ersten Jahrestag des Todes von Alexej Nawalny haben sich trotz drohender Repressalien hunderte Menschen an seinem Grab versammelt. Das berichten Medien in der russischen Hauptstadt. Nawalny war der prominenteste Kritiker von Kreml-Chef Putin. Er starb am 16. Februar 2024 unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in der Arktis, wo er eine 19-jährige Haftstrafe verbüßte. Bundeskanzler Scholz würdigte Nawalny als mutigen Verfechter für Demokratie und Freiheit. In Berlin ist am Nachmittag eine Kundgebung vor der russischen Botschaft geplant. Am Abend finden in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine Andacht und eine Gedenkveranstaltung statt, bei der Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja sprechen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 11:00 Uhr