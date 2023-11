Hunderte Menschen verlassen Schifa-Klinik in Gaza-Stadt

Gaza-Stadt: Patienten und medizinisches Personal haben offenbar in großer Zahl das Schifa-Krankenhaus im Norden der Stadt verlassen. Zu den Hintergründen gibt es widersprüchliche Aussagen. Während die von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden mitteilten, die israelische Armee habe zur Evakuierung aufgefordert, wird das vom Militär bestritten. Demnach folgten die Streitkräfte nach eigenen Angaben einer Bitte der Klinikleitung, wonach sie den Menschen im Schifa-Krankenhaus einen sicheren Weg zum Verlassen des Geländes ermöglichen sollten. Soziale Medien zitieren inzwischen einen Klinik-Arzt, wonach sich aktuell nur mehr etwa 120 Menschen im Gebäude aufhalten, unter ihnen Frühgeborene und Intensivpatienten. Das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt steht seit Tagen im Zentrum israelischer Angriffe, da sich in und unter der Klinik Kommandozentralen der Hamas befinden sollen.

