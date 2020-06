Hunderte Menschen randalieren in Stuttgarter Innenstadt

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 09:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Im Zentrum der baden-württembergischen Landeshauptstadt ist es in der Nacht zu Straßenschlachten und Plünderungen gekommen. Beteiligt waren laut Polizeiangaben rund 500 Menschen in mehreren Gruppen. Auf Twitter kursieren Videoaufzeichnungen von jungen Männern, die gegen Schaufensterscheiben von Geschäften treten oder Pflastersteine aus dem Boden reißen. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Mehrere Polizisten wurden verletzt. Die Polizei vor Ort forderte Unterstützung von den Kollegen der Bundespolizei an. Erst gegen drei Uhr sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen, hieß es. Wieviele Festnahmen es gab, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt. Die Hintergründe sind noch unklar. Wörtlich sagte ein Polizeisprecher: "Wir versuchen jetzt auszulosten, was das war und was das werden könnte."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 09:30 Uhr