Hunderte Menschen nehmen Abschied von George Floyd

Nachrichtenarchiv - 09.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Houston: In der Metropole im US-Bundesstaat Texas haben hunderte Menschen Abschied von dem getöteten Afroamerikaner George Floyd genommen. Vor der Kirche, in der der geöffnete Sarg aufgebahrt wurde, bildete sich eine lange Schlange. Floyd wird in einer privaten Zeremonie heute beigesetzt. Derweil traf sich der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Biden mit Angehörigen Floyds. Der Anwalt der Familie schrieb auf Twitter, Biden habe zugehört und den Schmerz geteilt. Floyd war vor zwei Wochen bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 06:00 Uhr