Hunderte Menschen gedenken in München der Anschlags-Opfer

Bei der Trauerfeier in der Frauenkirche für die Opfer des Anschlags vom vergangenen Donnerstag in der Münchner Innenstadt waren auch Ministerpräsident Söder und Oberbürgermeister Reiter anwesend. Der evangelische Landesbischof, Christian Kopp, und Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, riefen in ihren Predigten dazu auf, sich in der Gesellschaft nicht spalten zu lassen und Hass nicht mit Hass zu beantworten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2025 06:45 Uhr