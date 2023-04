Hunderte Menschen gedenken der Opfer von Rana-Plaza-Einsturz

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht Schauer, Tiefstwerte 6 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Westen her Schauer. Tiefsttemperaturen 6 bis 2 Grad. Tagsüber trüb und gebietsweise Regen. Mittwoch und Donnerstag meist nur in Alpennähe ab und zu nass; sonst Sonne und Wolken. Am Donnerstag auch länger freundlich. Höchstwerte bis 13, am Donnerstag bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2023 00:00 Uhr