Hunderte Menschen demonstrieren in Berlin gegen Inhaftierung von Imamoglu

Berlin: In der Hauptstadt haben Hunderte Menschen gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu in der Türkei protestiert. Laut Polizei nahmen an der Kundgebung vor dem Roten Rathaus rund 700 Personen teil. Sie forderten die Freilassung von Imamoglu - wie zuletzt auch Tausende Demonstranten in der Türkei. Der Istanbuler Bürgermeister war Mitte März festgenommen worden und sitzt wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Imamoglu gilt als größter Rivale des türkischen Präsidenten Erdogan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 20:00 Uhr