Hunderte Menschen demonstrieren gegen Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 21.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Mehrere Hundert Menschen haben in verschiedenen deutschen Städten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Bayern gab es Kundgebungen unter anderem in Nürnberg, Erlangen, Herzogenaurach und Rothenburg ob der Tauber. Die größte Veranstaltung am Nürnberger Kornmarkt mit rund 850 Teilnehmenden ging laut Polizei am Abend weitgehend friedlich zu Ende. Vereinzelt haben Teilnehmer Abstände nicht eingehalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.02.2021 01:00 Uhr