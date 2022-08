Hunderte Menschen aus überschwemmtem Death Valley gerettet

Donezk steht weiter unter russischem Beschuss

Kiew: Die Region Donezk im Donbass steht weiter unter Beschuss. Dem ukrainischen Militär zufolge versuchten russische Truppen, in sechs verschiedenen Gebieten anzugreifen. Demnach wurden Offensiven in Richtung der Städte Slowjansk, Bachmut und Awdijiwka zurückgeschlagen. Insbesondere um Bachmut toben seit Tagen heftige Kämpfe. Der ukrainische Präsident Selenskyj würdigte unterdessen die Erfolge seiner Streitkräfte. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er, sie hätten starke Ergebnisse bei der Zerstörung russischer Ausrüstung und Stellungen im rückwärtigen Raum erzielt. Selenskyj bat den Westen erneut um Waffenlieferungen und bedankte sich für das bereits zur Verfügung gestellte militärische Gerät. Derweil verzögert sich die Ankunft des ersten Frachtschiffs mit ukrainischem Getreide im Libanon. Es soll nun am Dienstag in Tripoli anlegen statt - wie geplant - heute. Zu den Gründen wurde nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 08:00 Uhr