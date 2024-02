Hunderte Lufthansa-Flüge fallen wegen Warnstreiks aus

München: Nur rund 70 Lufthansa-Flüge sollen wegen des Streiks des Bodenpersonals heute am Münchner Airport starten und landen. Geplant waren mehr als 400 Flugbewegungen der Lufthansa, teilte der Flughafen München mit. Der Streik soll bis morgen früh andauern. Bundesweit sind von dem zweiten Warnstreiktag des Lufthansa-Bodenpersonals mehr als 100.000 Passagiere betroffen. Laut Verdi ist die Streikbereitschaft an allen beteiligten Flughäfen groß, nicht nur in München sonder auch in Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro für die Lufthansa-Beschäftigten. Die Tarifverhandlungen sollen morgen fortgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 10:00 Uhr