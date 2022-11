Hunderte fliehen nach russischen Angriffen aus Cherson

Kurzmeldung ein/ausklappen Wetter in Bayern: in der Nacht frostig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht unterschiedlich bewölkt. In manchen Gebieten kann es sehr neblig werden. An den Alpen meist klar. Es kühlt ab auf ein bis minus 7 Grad. In den nächsten Tagen bis Dienstag bleibt es meist bewölkt, nur heute wird es tagsüber in den Bergen auch länger sonnig. Montagabend kommt das etwas Regen oder Schneeregen bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und plus 4 Grad, Tageshöchstwerte 3 bis 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2022 01:00 Uhr