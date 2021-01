Hunderte Festnahmen bei Pro-Nawalny Demos in Russland

Zwei Tote bei Lawinenabgang in Tirol

Innsbruck: Bei zwei Lawinenabgängen sind in Tirol ein deutscher Teenager und ein Österreicher ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben lösten sich die Schneemassen gestern in Kühtai sowie in Axamer Lizum. Bei dem deutschen Opfer handelt es sich um einen 16-jährigen gebürtigen Münchner, der in Innsbruck wohnte. Der Jugendliche war mit mit zwei Freunden im Bereich des Neunerkogels unterwegs gewesen, als sich ein Schneebrett löste. Ein Lawinensuchhund fand den 16jährigen. Der zweite Lawinenabgang, bei dem ein österreichischer Skitourengeher starb, ereignete sich am Widdersberg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 12:30 Uhr