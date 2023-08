Hunderte Einsätze wegen Unwettern in Bayern

München: In ganz Bayern dauern die Aufräumarbeiten nach den schweren Unwettern gestern an. Im massiv beschädigten Ort Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde heute früh der Katastrophenfall ausgerufen. Dort zerstörte der Hagel die meisten Dächer, nun wird versucht, sie provisorisch zu reparieren, damit erst einmal kein Wasser mehr eindringen kann. Erste Abschleppwagen holen die zahlreichen zerstörten Autos ab. Weitere Einsatzschwerpunkte sind laut Feuerwehr noch Benediktbeuern und Arzbach südlich von Bad Tölz sowie das schwäbische Kissing, wo der Sturm das Flachdach eines Pflegeheims abdeckte. Bei Traunstein liegt noch ein umgestürzter Kran auf einem Wohnhaus. In Niederbayern ist nach einem Blitzeinschlag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Laut Polizei konnten sich alle Bewohner aus dem Gebäude in Salzweg im Kreis Passau retten.

