Hunderte deutsche Städte beteiligen sich an "Earth Hour"

Berlin: Mehr als 550 Städte und Gemeinden in Deutschland haben bei der sogenannten "Earth Hour" mitgemacht. Ab 20 Uhr 30 gingen eine Stunde lang die Lichter aus. Unter anderem das Brandenburger Tor in Berlin und der Kölner Dom waren nicht beleuchtet. In New York blieb die Spitze des Empire State Buildings dunkel. Seit 2007 ruft die Umweltorganisation WWF zur "Earth Hour" auf. Damit soll ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt werden.

