Hunderte deutsche Städte beteiligen sich an "Earth Hour"

Berlin: Rund um den Globus sind am Abend die Lichter ausgegangen. Sehenswürdigkeiten wie der Pariser Eiffelturm, das Empire State Building in New York und das Brandenburger Tor in Berlin blieben 60 Minuten lang dunkel. Anlass war die 18. "Earth Hour", die Stunde für die Erde. Mit der Aktion setzt die Umweltschutzorganisation WWF jedes Jahr ein Zeichen für mehr Klimaschutz. In Deutschland beteiligten sich laut WWF mehr als 550 Städte und Gemeinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 01:00 Uhr