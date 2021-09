Hunderte demonstrieren in Moskau gegen Wahlergebnisse

PD und Union werben um noch unentschlossene Wähler

Berlin: Einen Tag vor der Bundestagswahl kämpfen die Vertreter von Union und SPD noch um unentschlossene Wähler. Bei einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis in Potsdam stellte der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, noch einmal die Sozialpolitik in den Mittelpunkt. Mit ihm als Bundeskanzler werde das Leben bezahlbar, so Scholz. Er wolle sich vor allem dafür einsetzen, dass es in Deutschland genug preiswerte Wohnungen gebe. Auch sein Kontrahent von der CDU, Laschet, sprach heute in seinem Wahlkreis. Zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel warb er in Aachen für eine stabile Regierung. Gleichzeitig warnte Laschet erneut vor einer Koalition mit den Linken. Er warf ihnen vor, in der Außen- und Sicherheitspolitik falsche Positionen zu vertreten. Der CDU-Chef bekräftigte zudem erneut, dass die Union nicht mit der AfD reden oder kooperieren werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2021 17:00 Uhr