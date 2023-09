Hunderte demonstrieren in Libyen für Aufklärung der Katastrophe

Darna: Nach der Flutkatastrophe in der libyschen Hafenstadt haben hunderte Demonstranten dafür protestiert, dass die Verantwortlichen der Katastrophe zur Rechenschaft gezogen würden. Sie forderten die Absetzung des Gemeinderats und eine Vereinigung Libyens. Durch die Überschwemmungen waren zwei Dämme in Darna gebrochen. Den Behörden wird vorgeworfen, diese nicht ordnungsgemäß in Stand gehalten und somit zum Ausmaß der Katastrophe beigetragen zu haben. Augenzeugen berichten, dass Demonstranten versucht haben sollen, das Haus des zur Zeit suspendierten Bürgermeisters in Brand zu setzen. Die Vereinten Nationen sprechen von bislang 11.300 Toten und mehr als 10.000 Vermissten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 21:00 Uhr