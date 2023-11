Hunderte demonstrieren in den Niederlanden gegen Wilders

Amsterdam: Nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Wilders in den Niederlanden hat es am Abend landesweite Proteste gegeben. In mehreren Städten demonstrierten Hunderte Menschen gegen Diskriminierung, Rassismus und Islam-Feindlichkeit. Für heute ist eine Großkundgebung in Amsterdam geplant, zu der gesellschaftliche Organisationen aufgerufen haben. Bei der Parlamentswahl am Mittwoch war Wilders' PVV stärkste Kraft geworden. Dem Land steht vermutlich eine komplizierte Regierungsbildung bevor; mögliche Koalitionspartner verhalten sich bislang zurückhaltend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 09:45 Uhr