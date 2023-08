Hunderte demonstrieren in Aschaffenburg gegen grüne Politik

Aschaffenburg: In der unterfränkischen Stadt haben Hunderte Menschen gegen die Politik der Grünen demonstriert. Die Polizei sprach in einer ersten Schätzung von rund 1.400 Teilnehmern - Beobachter gehen von mehr Menschen aus. Es ist bereits die dritte derartige Demonstration binnen weniger Monate. Veranstaltet wurde sie von der Bürgerinitiative Franken. Der Aufruf war im Vorfeld unter anderem in sogenannten "Querdenker"-Chatgruppen geteilt worden. Zeitgleich war in Aschaffenburg eine Gegenveranstaltung angemeldet - als gemeinsame Aktion vom Hilfsbündnis Seebrücke, der Kommunalen Initiative und dem Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland. Hieran beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 1.000 Menschen, laut Polizei waren es 700 Teilnehmer.

