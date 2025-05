Hunderte demonstrieren gegen Stellenabbau bei Bosch/ Rexroth

In Haßfurt in Unterfranken haben am Nachmittag etwa 300 Menschen vor dem Werk von Bosch/Rexroth gegen einen geplanten Stellenabbau protestiert. Gewerkschafter aus ganz Deutschland solidarisierten sich mit der Belegschaft und sprachen ihr Mut zu. Bosch/Rexroth will bis Ende übernächsten Jahres rund ein Drittel der Stellen im Haßfurter Stadtteil Augsfeld abbauen - konkret wären 135 Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen plant, die Montage von Hydraulik-Systemen in andere Werke zu verlagern.

