Hunderte demonstrieren gegen Sellner-Auftritt in Marburg

Marburg: In der hessischen Stadt haben mindestens 2.500 Menschen gegen den einflussreichen Rechtsextremisten Martin Sellner demonstriert. Zwei Kundgebungen richteten sich gegen einen Auftritt des Österreichers, der nach Informationen des Hessischen Rundfunks in einem Burschenschaftshaus stattfinden sollte. Marburgs Oberbürgermeister Spies rief den Demonstrierenden zu, man kämpfe für eine offene, bunte und gerechte Gesellschaft, in der alle Menschen ihren Platz haben. Deshalb müsse es eine klare Linie gegen Rechtsextremismus geben. Der Rechtsextremist und Buchautor Sellner hatte vor einigen Monaten Schlagzeilen gemacht. Denn er sprach bei einem Treffen in Potsdam über Pläne, Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen. Dabei waren auch AfD-Politiker.

