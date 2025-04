Hunderte demonstrieren für abgesetzten Hauzenberger Pfarrer

Passau: In der Bischofsstadt hat es einen Demonstrationszug für den abgesetzten Pfarrer von Hauzenberg gegeben. Nach Polizeiangaben nahmen 800 bis 1.000 Personen teil. Sie forderten, dass der Passauer Bischof Oster den Geistlichen wieder in Dienst setzt, dem er vor drei Wochen verboten hatte, öffentlich als Priester aufzutreten und vorerst auch zu zelebrieren. Grund sind Vorwürfe gegen die Jugendarbeit des Pfarrers. Er soll unter anderem zu einer kirchlichen Jugendfreizeit 18 Flaschen Wodka mitgenommen haben und mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam in seinem Whirlpool gebadet und gemeinsam geduscht haben. Der Pfarrer bestreitet die Vorwürfe und erhält nun Unterstützung von Mitgliedern seiner Gemeinde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 18:00 Uhr